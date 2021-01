Uomini e Donne, il messaggio di un’ex tronista per Beatrice Buonocore (foto)  

Jessica Antonini, ex tronista dell’ultima stagione di ‘Uomini e Donne’, sul proprio account Instagram, ha rivolto un dolce pensiero a Beatrice Buonocore, non scelta di Davide Donadei. La modella ha legato tanto con la corteggiatrice tanto da dedicarle parole molto affettuose sui social:

“Alla fine eccoci qua…non ci siamo mai lasciate…ci siamo solo trovate! Guarda che bella sorpresa la vita.

Hanno detto bambina spesso ma de che?

Io ho sempre visto una guerriera…il tempo mi ha solo dimostrato che non mi sbagliavo.

Il mio bianconiglio…la mia tic tac notturna…sei uno spettacolo…non devo dirti altro…ti guardo stasera qui a fianco a me…parole non servono…sei parte di me…sempre il tuo cappellaio matto.❤

Quelle come noi non perdono mai…o vincono o imparano”

La risposta di Bea non si è fatta attendere: un cuore ha siglato nuovamente la loro amicizia.

Solo qualche giorno fa, l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, intervistata dal magazine ufficiale, era convinta di non essere la prescelta di Davide:

“Mi convincerei di non averci mai capito niente, e che le sensazioni che ho percepito in questi cinque mesi forse erano frutto della mia immaginazione. Penserei di averlo idealizzato, che sarei dovuta essere più lucida e vedere la realtà. In tanti mi hanno detto che sono troppo dentro e forse è vero, perché non ho mai lasciato il cuore a casa. Non so come potrei reagire, ma sono confusa solo all’idea”.

Ipotizzando anche i possibili scenari quando si sarebbero trovati, faccia a faccia, di fronte alla decisione finale:

“Mi faccio mille film su quel giorno da circa un mese, quasi da non dormirci la notte. Credo che quando accadrà non riuscirò a parlare: sono agitata solo all’idea. Ho già pensato a cosa mettermi e lo porto in valigia, con me, come portafortuna già da diverse puntate. Ho pensato anche ai capelli e al trucco. Sto aspettando solo lui”