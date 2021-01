Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma critica Dayane Mello: “Menefreghismo, prepotenza”  

Selvaggia Roma, rispondendo alle tante curiosità dei propri followers su Instagram, sul proprio percorso all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha commentato anche la proclamazione di Dayane Mello come prima finalista. L’ex gieffina è convinta che la modella brasiliana stia adottando una vera e propria strategia per puntare alla vittoria:

Buongiorno cosiiiu!🤷🏻‍♀️😃😘 le mie risposte anche qui. pic.twitter.com/8wgJ58CZM8 — Selvaggia Roma (@roma_selvaggia) January 28, 2021

“In realtà, quello che volevo dire lunedì in puntata, è che chiunque tra di noi, guardando al proprio passato, potrebbe raccontare una storia personale inevitabilmente composta da esperienze più o meno belle o più o meno brutte e che, però, è proprio di queste esperienze così varie e strettamente personali che si dovrebbe far tesoro adoperandole per meglio capire e fare propri valori importantissimi come il rispetto e la considerazione del prossimo”.

Selvaggia Roma critica Dayane Mello del Grande Fratello Vip 5

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 5 critica apertamente l’atteggiamento dell’ex compagna d’avventura all’interno del loft di Cinecittà:

“Dal mio punto di vista spesso nei suoi comportamenti sono invece prevalsi menefreghismo, prepotenza e cattiva educazione; tutti atteggiamenti, questi, che secondo me davvero non possono trovare giustificazione in nessun genere di passato soprattutto perché proprio chi ha conosciuto la sofferenza dovrebbe essere ostica a provocarne agli altri anche se in un ambiente leggero come quello di un reality che però può diventare pesante trovandosi costretti a sopportare chi oltre a comportarsi come ho detto sopra pretende addirittura di potersi vantare di sensibilità e capacità straordinarie di capire il prossimo”.