Uomini e Donne, Angela Paone e Antonio lasciano insieme il programma (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne‘, in onda, oggi, venerdì 29 ottobre 2021, Angela Paone e Antonio hanno deciso di lasciare assieme il programma perché innamorati l’una dell’altro. L’uomo ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della propria amata (Qui, il video):

Credo che non ci sia soluzione di continuità tra noi ed i ragazzi. Questo non è un innamoramento forte, un coinvolgimento di emozioni. E’ uno stato di grazia per tutti e due, le cui ragioni, francamente, non abbiamo nemmeno volute cercarle. Pensando di penetrare l’imponderabilità del destino è superfluo. Siamo qui, emozionati noi dopo essere stati emozionati per i ragazzi. E’ la donna che ho cercato sempre, che non avevo trovato, che pensavo di non trovare più. E’ lei.