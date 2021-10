Grande Fratello VIP 6, Raffaella Fico e Sophie Codegoni prima seguono lo sciopero della fame di Jo Squillo poi mangiano di nascosto

Facciamo un salto all’indietro, nella decima puntata di Grande Fratello VIP andata in onda venerdì scorso, 15 ottobre. Durante l’atto delle nomination Jo squillo si è alzata dal divano per un annuncio importante. Da qualche settimana la DJ e stilista ha lanciato il suo appello dalla casa affinché si sbloccasse il caso Chico Forti.

Vedi di risolvere (si rivolge ad Alfonso Signorini, ndr) anche la cosa di Chico Forti, che è ancora là e deve tornare. Ti prego, ci sono delle priorità su queste cose. Occupatene tu e vediamo di risolvere tutto. A questo punto ti dico che io da oggi faccio lo sciopero della fame. Questo perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Il governo italiano deve intervenire urgentemente. Ci sono delle priorità nella vita, possiamo essere simpatici, leggeri e divertenti, ma c’è anche altro. Le buone volontà possono cambiare il mondo davvero.

L’ex produttore tv e velista italiano, è stato condannato nel 2000 all’ergastolo da un tribunale della Florida per omicidio anche se lui continua a dichiarare la sua innocenza.

Sophie Codegoni e Raffaella Fico si sono congratulate con Jo Squillo per la battaglia, lei ha risposto chiedendo loro se volessero stare al suo fianco iniziando lo sciopero della fame. Dopo un po’ di perplessità iniziale, le due gieffine hanno accettato “Si, facciamolo, così se usciamo lunedì sera siamo anche più magre“ ma…con riserva ad insaputa di Jo. Poco dopo infatti Sophie e Raffaella hanno interrotto l’iniziativa mangiando di nascosto. Rendendosi conto di aver tradito quel ‘sì’ ora non sanno come dire la verità a Jo Squillo.

Secondo un utente su twitter, Raffaella e Sophie: “devono mangiare di nascosto perché avevano promesso a Jo Squillo di fare lo sciopero della fame con lei ma gli autori gliel’hanno vietato e hanno paura che dia di matto”.

La scoprirà stasera durante l’undicesima puntata in prime time di Grande Fratello VIP?