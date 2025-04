“Una cosa terribile”: Luca Barbareschi e l’errore commesso

Il noto attore e showman Luca Barbareschi ha commentato alcuni aspetti della sua vita che, evidentemente, ancora oggi lo fanno soffrire.

Lo abbiamo visto nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle scoprendo nuovi lati non noti di lui. Successivamente si era aperto anche su diversi drammi vissuti in famiglia. Ora, Luca Barbareschi è tornato a svelare alcuni aspetti non del tutto noti che riguardano degli errori commessi in passato, in particolare relativamente a quando aveva lasciato sua moglie incinta della figlia, Angelica.

Luca Barbareschi: la vita con la moglie Elena

Da anni Luca Barbareschi è riuscito a ricostruirsi una vita con sua moglie, Elena Monorchio, con la quale, però, al netto della grande gioia vissuta, di recente sarebbe in corso, per sua stessa ammissione, un momento difficile. L’attore e volto televisivo, infatti, aveva spiegato anche durante una recente intervista a Oggi, le difficollà del periodo.

“Siamo in un periodo molto faticoso insieme, perché dopo 16 anni ci sono momenti di difficoltà, ma io la amo infinitamente”, aveva detto Barbareschi durante la sua esperienza a Ballando con le Stelle che, a detta sua, era stata presa bene dalla moglie.

L’errore con la prima moglie e la figlia

A Tv 2000, invece, adesso l’attore ha raccontato gli errori del passato che riguardano “l’altra famiglia”, quella che lui aveva abbandonato in un momento particolare. “Ho fatto una cosa terribile“, ha ammesso Barbareschi affrontando il tema della separazione dalla prima moglie, avvenuta mentre lei era incinta e prossima al parto.

“Non ho tenuto conto di quanto sia importante il momento del parto per una donna. Non ho tenuto conto di quanto fosse grave dirle ‘lasciamoci’ mentre lei stava per dare alla luce nostra figlia e io mi stavo innamorando di un’altra”. In questo senso, l’attore ha spiegato: “La vittima più grande è stata Angelica, è la figlia che ha sofferto più di tutti”.