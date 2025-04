“Cristian e Chanel volevano partecipare a The Couple”: Ilary Blasi svela tutto

Dopo la prima puntata di The Couple, Ilary Blasi ha raccontato diversi aneddoti sul programma ma anche sulla sua famiglia. I retroscena.

The Couple con Ilary Blasi è iniziato e non sono mancati, fin dalla primissima puntata, alcuni siparietti anche “piccanti” con alcuni concorrenti. Ma le vere rivelazioni sono quelle giunte nelle ore successive con la conduttrice che è stata protagonista di una simpaticissima intervista a Le Iene nella quale ha parlato del suo programma ma anche della sua famiglia.

Ilary Blasi, il debutto di The Couple

Intervistata nel corso dell’ultima puntata andata in onda de Le Iene, Ilary Blasi ha avuto modo di fare un primissimo bilancio sul debutto della sua trasmissione, The Couple. La conduttrice si è detta soddisfatta di quanto fatto e anche degli ascolti e ha, di fatto, promesso sorprese decisamente interessanti per le prossime settimane.

“Come è andata la prima puntata? La prima di The Couple è andata bene, io sono sempre contenta, mi sono divertita!”, ha detto la Blasi. “Se mi sono già pentita? No! Fra il mio fidanzato, mia mamma e mia figlia parteciperei in coppia con mia figlia”, ha detto ancora la conduttrice. Poi sul montepremi da un milione di euro: “Avessimo vinto (lei e la figlia ndr) avrei preso 800 mila euro io, 200 mila euro lei, questo perché lei sarebbe lì grazie a me!”.

Il montepremi e la rivelazione su Cristian e Chanel

Proprio la famiglia della Blasi è stata chiamata in causa nel corso dell’intervista a Le Iene. Alla conduttrice è stato chiesto cosa le avessero detto i figli. In questo senso, ecco la curiosa e simpatica rivelazione: “Sia Cristian che Chanel mi hanno chiesto di poter partecipare, ma ovviamente non posso”.

Sempre su Chanel, che presto vivrà il suo 18esimo compleanno, Ilary ha aggiunto: “Chanel fra poco compierà 18 anni, è un anno che stiamo progettando la sua festa, sembra un matrimonio!”.

Tra i vari passaggi dell’intervista anche uno scherzo a Veronica Gentili che da Le Iene passerà al timone de L’Isola dei Famosi.