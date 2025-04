Alfonso Signorini dice addio al GF: il motivo

Dopo la fine del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di prendersi una pausa e di lasciare, così sembra, il timone del reality.

I rumors sul suo futuro si sono fatti sempre più forti nelle ultime settimane. Al netto delle ipotesi rinnovo al GF, Alfonso Signorini sembra essersi deciso a prendersi una pausa dal ruolo di conduttore del reality show di Canale 5. Ad affermarlo è stato lo stesso presentatore nel corso di una interessante intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Alfonso Signorini: i retroscena sul GF

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha avuto modo di ripercorrere alcuni dei momenti vissuti nell’ultima edizione del Grande Fratello. Oltre ad aver svelato una sorta di consiglio dato a Shaila Gatta nella finale, in merito alla volontà della ragazza di lasciare Lorenzo Spolverato, il conduttore ha raccontato pure chi sia stato il suo concorrente preferito.

Il presentatore ha raccontato di aver provato a far desistere Shaila dal lasciare Spolverato in diretta durante la finale del GF ma ha anche spiegato di aver fatto il tifo per una concorrente in particolare durante l’edizione del reality. Nello specifico di aver tifato per Mariavittoria in quanto simile a lui come modo di fare e come carattere.

Lo stop del conduttore: il motivo

Tra gli altri passaggi dell’intervista, molto interessante quello sul rebus conduzione futura. “Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? No, non è certo stata una dimenticanza o una mia svista”, ha ammesso Signorini. “Adesso sento di dover prendere una pausa. Non so ancora quando, quanto durerà o chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello. Per ora voglio fermarmi e ritrovare me stesso”, ha detto. A questo punto non resta che attendere ulteriori dettagli sul suo futuro ma anche su chi prenderà, con ogni probabilità, le redini del reality di Canale 5 al suo posto.