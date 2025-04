No ritocchi: Laura Freddi svela perché non ha mai fatto ricorso alle “punturine”

La bellissima Laura Freddi ha confessato il motivo per il quale non si sia mai sottoposta a ritocchini di chirurgia estetica. Ecco perché.

Negli ultimi tempi, Laura Freddi ha fatto spesso parlare di sé per via per alcuni interventi. a parole, sulla querelle legata alla separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Sul tema, infatti, non sono mancati curiosi e pungenti botta e risposta. Ora, invece, la showgirl ha affrontato il tema della chirurgia estetica e del perché lei non abbia mai fatto ricorso alle “punturine”.

Laura Freddi: bellezza senza tempo

Nel corso di una bella intervista a Novella 2000, citata in queste ore da Gossip.it, Laura Freddi ha avuto modo di parlare di diversi argomenti legati alla sua bellezza ma anche a come, diverse altre showgirl, per mantenere un certo “canone” si rivolgano spesso alla chirurgia estetica. In tale ottica, la Freddi ha spiegato di non essere troppo preoccupata dal come appare o dalle rughe.

“Si vede che non me ne può fregare di meno? Mi piace curarmi, mi piacciono i trattamenti non invasivi, ma non giudico chi fa interventi”, ha detto con grande sincerità la soubrette che è stata impegnata insieme ad altre colleghe nel programma di Carlo Conti, ‘Ne vedremo delle belle’, dove appunto ci sono state molte polemiche per i ritocchi molto evidenti, invece, di alcune protagoniste.

No ai ritocchi: il motivo

Sempre a proposito della chirurgia estetica, la Freddi ha aggiunto: “Io sto bene con me stessa, conosco i miei difetti e ci convivo a meraviglia”. Curiosa anche la motivazione per la quale, in realtà, avrebbe anche avuto difficoltà ad intervenire con i ritocchini: “Tra l’altro non ho mai fatto punture, botox o filler, perché ho paura degli aghi“.

La showgirl ha proseguito nell’intervista spiegando di stare bene con se stessa: “Non mi interessano le rughe, mi piaccio così, mi sento sicura così”.