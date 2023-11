Ha chiuso alla sua terza puntata Liberi Tutti, lo show condotto da Bianca Guaccero su Rai2.

Un altro gigantesco flop per la Rai: dopo il Mercante in Fiera di Pino Insegno (i cui risultati sarebbero stati a dir poco disastrosi), l’emittente tv avrebbe deciso di chiudere dopo sole tre puntate anche lo show di Bianca Guaccero, Liberi Tutti. Al suo debutto lo show era stato visto da 493mila spettatori con il 2,38 per cento di share. La seconda puntata era scesa al 2,6 per cento, mentre la puntata di lunedì 6 novembre è stata vista da 442.000 spettatori con il 2,5 per cento di share.

Liberi Tutti: chiude il programma di Bianca Guaccero

La Rai ha deciso di sospendere la programmazione di Liberi Tutti, lo show condotto da Bianca Guaccero che, dopo sole 3 puntate, non avrebbe ottenuto i risultati sperati. “Liberi tutti! è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo, anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi”, si legge in una nota emessa da viale Mazzini. Al momento sulla vicendanon è dato sapere di più, e la conduttrice non si è espressa in merito alla questione.

Anche Mercante in Fiera di Pino Insegno non sembra aver portato risultati soddisfacenti in fatto di ascolti e, secondo indiscrezioni, il suo destino sarebbe ormai appeso ad un filo. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? In tanti non vedono l’ora di saperne di più.

