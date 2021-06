Tutti me miran: il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio (video con Michael Terlizzi)

Porta per titolo ‘Tutti me miran‘, il nuovo singolo per l’estate 2021 di Cristiano Malgioglio, cover di un brano famosissimo della cantante messicana Gloria Trevi. Nel mese dedicato all’orgoglio omosessuale, il cantautore sfodera una canzone per combattere ogni tipo di discriminazione ed ogni forma di omofobia.

Un brano per esprimere il profondo desiderio di libertà innato in ognuno di noi, un dono immenso. Che possa durare in eterno, anzi che possa continuare a volare libero. Non so cosa sia l’omofobia. Mai sofferto, mai provata sopra la mia pelle, mai ricevuto attacchi anche se quando vedo persone che vengono maltrattate mi si stringe il cuore e non riesco a capire. Anche se a volte i problemi sono soprattutto all’interno delle famiglie, figli cacciati solo perché omosessuali (Fonte Adnkronos).

Non mancano i riferimenti al regista Pedro Almodovar e Mae West.

Tra i protagonisti del video ufficiale, diretto da Gaetano Morbioli, Michael Terlizzi, figlio di Franco (de ‘L’Isola dei Famosi’), visto anche in una delle ultime edizioni del ‘Grande Fratello‘ nip condotto da Barbara d’Urso: