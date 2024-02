Un tragico incidente stradale è costato la vita a Pietro Fiorinello, il cuoco italiano conosciuto anche anche in Svezia.

Il famoso chef italiano Pietro Fioriniello ha perso la vita in un tragico incidente stradale. La disgrazia è avvenuta sabato 3 febbraio a Goteborg, in Svezia, città nella quale risiedeva e dove gestiva da oltre vent’anni un ristorante italiano. Il sessantenne era molto conosciuto a livello nazionale per la partecipazione al programma televisivo “Fosta dejeten” trasmesso dalla rete pubblica svedese Svt.

Il tragico incidente

Secondo quanto hanno riportato i media locali, Fioriniello è stato investito da un tram mentre passeggiava per le strade della città. La notizia della tragica scomparsa è stata confermata dalla famiglia tramite un post pubblicato sull’account Facebook del suo ristorante “La Cucina Italiana“, il quale si trova nel centro di Goteborg.

“Una volta chef, sempre chef! – si legge nel post – Con grande tristezza comunichiamo che il nostro capo, padre marito, nonno, napoletano e imprenditore Pietro Fioriniello è morto tragicamente in un incidente il 3 febbraio 2024″.

“Si lascia alle spalle una tristezza incredibile con la sua grande famiglia – scrive ancora lo staff del suo ristorante – Non abbiamo parole“. “Ma come diceva lui – ricorda ancora il messaggio condiviso sui social – la vita è bella ciao!“

Centinaia di utenti su Facebook e Instagram hanno espresso il loro cordoglio per la perdita dello chef italiano, apprezzato non solo per le sue creazioni culinarie, ma anche per la sua simpatia come presentatore televisivo. Anche Daniel Meyn, con il quale ha condiviso la conduzione del programma televisivo che lo ha reso celebre all’estero, è stato sconvolto dalla triste notizia: “Sono sotto shock. È incredibilmente tragico – ha dichiarato – Tutti i miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi figli. Mi mancherà moltissimo“.

Pietro Fioriniello ha anche scritto diversi libri di cucina in svedese, l’ultimo dei quali nel 2018, dedicato proprio al suo ristorante.

