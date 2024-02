La concorrente, nella scorsa puntata, ha annunciato al pubblico e al resto dei concorrenti di abbandonare il reality.

Fiordaliso ha deciso di lasciare il Grande Fratello. Durante la puntata andata in onda ieri, la concorrente ha annunciato al resto del gruppo e al pubblico di volersi ritirare perché non sopporta più la vita “rinchiusa” all’interno della Casa: “Ho voglia di aria, non ce la faccio più“.

L’inaspettata decisione di Fiordaliso

Dopo l’annuncio, Fiordaliso è stata chiamata da Alfonso Signorini per avere ulteriori spiegazioni. Il conduttore ha sottolineato l’importanza della sua presenza nella Casa e ha elogiato le sue qualità: “Sei stata una persona che ha saputo consigliare, indirizzare, sei sempre stata sul pezzo, obbiettiva. Una zia molto rock, sei una nonna e una donna rock, ma soprattuto mi ha fatto piacere che ti sei fatta conoscere in questo programma, hai mostrato chi è veramente Fiordaliso“.

Senza riuscire a contenere le lacrime, la concorrente del GF ha detto: “Mi sono lasciata andare a me stessa. Arrivavo da un brutto periodo, mi avete aiutato a ritrovarmi. È stata un’esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me“.

Tuttavia ha poi spiegato le motivazioni che l’hanno portata ad intraprendere la scelta di abbandonare il reality: “Non ce la faccio più – ha confessato – È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non a riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile“.

L’annuncio agli altri concorrenti

Dopo essersi confrontata con Signorini, Fiordaliso ha comunicato la decisione al resto del gruppo. Nel corso dei mesi trascorsi all’interno della Casa del Grande Fratello, la concorrente si è dimostrata un punto di riferimento per gli altri inquilini. “Sono tutti figli miei ormai, una famiglia allargata. Non potevo dirgli che me ne andavo, mi sembra quasi di tradirli” ha affermato la cantante stessa.

Tornata nel salotto, Fiordaliso ha quindi annunciato la sua decisione: “Vi lascio, vi amo tantissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro. Ho vissuto con voi fino alla fine e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita“.

Tra le lacrime e lo stupore di tutti, infine Fiordaliso ha abbandonato il reality, come si può vedere nel video di seguito.

