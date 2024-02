Dopo l’uscita del libro di Ilary Blasi, secondo alcuni sarebbe arrivata una frecciatina molto particolare di Francesco Totti.

Il docufilm, poi il libro e svariate interviste. Eppure, dall’altra parte, Francesco Totti non ha mai davvero replicato a tutte le vicende tirate fuori dall’ex moglie Ilary Blasi. Adesso, qualcosa sarebbe cambiato. Secondo i più attenti, infatti, l’ex capitano della Roma si sarebbe avventurato in una frecciatina “nascosta” sui social.

Totti, arriva la frecciatina a Ilary dopo il libro?

Stando a quanto hanno rivelato gli esperti social durante l’ultima puntata de ‘La Vita in Diretta’, Francesco Totti avrebbe risposto tramite una storia Instagram all’ex Ilary Blasi.

All’ex capitano della Roma non sono servite tante parole per farsi sentire. Il suo pensiero lo avrebbe espresso con una foto emblematica che farebbe riferimento ad alcuni passaggi presenti nel libro della donna ‘Che Stupida’. Cosa ha fatto il Pupone? L’ex calciatore si è mostrato durante un trattamento di pedicure con in sottofondo la canzone “A piedi nudi” dei Collage.

L’ex 10 della Roma ha fatto vedere, appunto, solo i piedi e questo, stando agli esperti del linguaggio non verbale, la scelta non sarebbe casuale ma anzi, sarebbe una chiara risposta ad una frase precisa all’interno del libro di Ilary nei vari passaggi in cui si fa riferimento alle scarpe sparite: “Mi ha lasciato letteralmente scalza, non c’era più nulla, ha svuotato tutto”.

Ecco, appunti, senza scarpe e scalza. A piedi nudi, come la canzone scelta da Totti e come i piedi che l’uomo, appunto, ha mostrato. Sarà davvero così?

Di seguito anche un post Instagram della Blasi con la copertina del suo libro:

