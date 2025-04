Tommy Cash critica Lucio Corsi prima dell’Eurovision 2025: le parole del cantante

Tommy Cash dice la sua sui brani di Lucio Corsi e Gabri Ponte in gara all’Eurovision 2025, e non risparmia le critiche.

Manca sempre meno all’inizio dell’Eurovision 2025 che quest’anno si terrà a Basilea, in Svizzera, ma il protagonista dell’edizione è stato già decretato: Tommy Cash. Con la sua “Espresso Macchiato” ha fatto molto parlare di sé, soprattutto in Italia, e negli ultimi giorni non si è risparmiato critiche alle canzoni italiane.

Infatti, intervistato dal Corriere della Sera, l’eccentrico cantante ha voluto dire la sua su Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia con il brano Volevo essere un duro, e su Gabry Ponte, che rappresenterà San Marino con il brano Tutta l’Italia. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Tommy Cash su Lucio Corsi: “Troppo calmo”

Tommy Cash ha espresso il suo apprezzamento per Lucio Corsi, pur notando che la sua canzone per l’Eurovision è “troppo calma“.

“Mi piace la sua purezza, la canzone è bella, però forse è troppo calma e tranquilla. Serve di più, all’Eurovision, per catturare l’attenzione. In quei pochi minuti, ti devi mangiare il pubblico” ha detto Cash su Lucio Corsi.

Nel corso dell’intervista, Tommy Cash ha anche parlato di Gabry Ponte, il famoso DJ che rappresenterà la Repubblica di San Marino con la canzone “Tutta l’Italia”. Secondo Tommy, il fatto che Gabry Ponte sia un DJ e non un cantante tradizionale rende più difficile comprendere e apprezzare il suo impatto culturale in un contesto come l’Eurovision. “Non può avere lo stesso impatto di ‘Espresso Macchiato’. Io ho un pacchetto molto più completo” ha detto con un tono decisamente critico.

“Espresso Macchiato”: Un Successo Globale

“Espresso Macchiato” ha raggiunto il vertice delle classifiche italiane e ha avuto un successo clamoroso su TikTok, Spotify e in radio.

Tommy Cash non si aspettava una risposta così globale e sorprendente, ammettendo che è stata una benedizione. Non solo la canzone è orecchiabile, ma la sua performance live, unita a una danza coinvolgente, ha creato una “macchina ben oliata”, capace di conquistare il pubblico di ogni età.