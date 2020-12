Tommaso Zorzi critica Andrea Zelletta dopo il confronto con Natalia Paragoni: “Già sapeva” (video)  

Ieri sera, Tommaso Zorzi, dopo il confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni durante la ventinovesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha commentato il comportamento dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ di fronte alla bomba lanciata da Dayane Mello. L’influencer, secondo la modella brasiliana, avrebbe dormito con un uomo misterioso durante una vacanza a Capri. Circostanza prontamente smentita dai diretti interessati.

Il punto di vista di Zorzi è molto chiaro.

Ecco il discorso di Tommy su Andrea Zelletta volutamente censurato dalla regia 🎬 #GFVIP pic.twitter.com/bK7pQToG1l — FLY DOWN BABY 🐍 (@blupradatunada) December 29, 2020

Tommaso Zorzi: “Allora ci stai prendendo per il culo. C’è gente che si è spesa su tutto. Perché dobbiamo dire cose scomode e lui no?!. Allora sei un paraculo. Ti pari il culo a te e alla tua ragazza… Stiamo dicendo che la tua ragazza è andata a letto con uno che, il giorno dopo, le ha regalato di tutto. Questo ha detto Dayane”.

“Tu, Andrea Zelletta, non ti incazzi? Che quando gli diceva comodino fra un po’ mangiava viva Franceska?”

BRUCIA TANTISSIMO IL CAFFÈ OGGI☕️☕️☕️☕️☕️ #gfvip pic.twitter.com/2wBh8D4qbr — ale (@swarovskji) December 29, 2020

Zorzi: “Se una persona (Dayane, ndb) in diretta televisiva dice una cosa così pesante sulla tua ragazza tu non ti incazzi?! Andrea Zelletta?! Basta che gli dicevi ‘comodino’ e un altro po’ si mangiava viva Franceska Pepe. Io credo che lui già sapeva”.

Il trio, poi, ha approfondito il discorso in giardino:

Il discorso di Tommaso su andrea che non si espone. Condivido perché se dicono una cosa così grave sulla tua tipa 1) è vero e ti stai zitto . 2) ne dici dura chi si permette di insinuare.

Comunque viene censurato e girano la regia sul comodino 😝😝😂 . #GFVIP pic.twitter.com/jGD8TqPoZ5 — ciro_ab (@kabli_ciro) December 29, 2020

Zorzi: “Perché c’è gente che si deve spendere a discapito di belle figure e gente che deve mantenere la facciata… Quello, allora, non mi sta bene. Io ho detto, per esempio: ‘Non vorrei un uomo come mio padre’. Se siamo tutti qui a fare un gioco… uno deve anche mettersi in gioco”