Grande Fratello Vip 5, la lite tra Dayane Mello e Giulia Salemi (video)  

Dopo la ventinovesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, stamattina, c’è stato un acceso confronto tra Dayane Mello e Giulia Salemi (Qui, il video). Durante la diretta, la modella brasiliana ha commentato, in maniera piuttosto seccata, la nascente storia tra l’influencer e Pierpaolo Pretelli:

D: “Dei tuoi sorrisi, dei tuoi scherzetti mi sono rotta. Ti mascheri dietro ai tuoi sorrisi. Non ho nulla contro di te. La tua felicità non mi dà fastidio. Siamo diverse. Io avevo qualcosa da condividere con la Giulia che è entrata. Adesso sei troppo bambina, non mi sta bene”

G: “Ti brucia che sono felice? Che razza di persona egoista sei. Non siamo al collegio. Non posso avere paura di Dayane Mello che se rido mi guarda e mi fulmina. Non venirmi ad insegnare come si è donna. Tu non sai cosa sia il senso dell’humour”.

La Salemi non ha apprezzato anche il fatto che Dayane si sia allontanata drasticamente da Rosalinda gettandola nello sconforto più totale. L’ex fidanzata di Mario Balotelli, in settimana, ha deciso di mettere in discussione il rapporto con le due ragazze nato al ‘Grande Fratello Vip 5’:

Salemi: “Ti brucia perché dovevi farla tu… ci hai provato con tre persone e non ci sei riuscita”

Dayane: “Ho una vita fuori Non ho mica bisogno di fare una storia d’amore qui, amore mio. Sono single perché voglio non per carenza”.

In un video, che, in queste ore, è diventato virale sui social, la Salemi ha appoggiato le tesi di Francesco Oppini che ha criticato aspramente l’atteggiamento dell’ex compagna d’avventura.