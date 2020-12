Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi insieme? La reazione di Elisabetta Gregoraci ed Enock Barwuah (video)  

Ieri sera, nel corso della ventinovesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno confermato l’intenzione di voler approfondire la conoscenza dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci.

Stamattina, Enock Barwuah, amico del cuore dell’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, ha commentato questo nuovo legame sul suo account Twitter, riattivato, dopo mesi di silenzio, proprio per restare aggiornato sulle dinamiche della casa:

“Mi arrivano ogni giorno messaggi sulla vita sentimentale di Pierpaolo e per questo ci tenevo a chiedere gentilmente a tutti i fan di Pier, Elisabetta e Giulia di tenermi fuori dal loro rapporto. Io non ho modo di contattare Pier, in ogni caso lo ritengo un uomo adulto e responsabile. In quanto suo amico voglio solo che sia felice, deciderà lui con chi esserlo”.

La reazione di Elisabetta, Francesco ed Enock

Anche stanotte, durante la consueta diretta su Instagram tra Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Francesco Oppini, si è tornato a parlare della liaison tra l’influencer e il personal trainer:

Enock: Quello che combina Pierpaolo sono ca**i suoi, è grande e vaccinato e decide con la sua testa”

Francesco: “Io chiuderei qui l’argomento, hai chiarito” intonando, poi, la canzone ‘Amici mai’ di Antonello Venditti.

Non è mancata la reazione inaspettata di Elisabetta, che, si è alzata lasciando momentaneamente la diretta, per, poi, chiosare: “Hai finito? Posso tornare a sedermi?”.