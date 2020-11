Alfonso Signorini, padrone di casa della quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip’, ha confessato, durante una diretta di ‘Casa Chi’, che, per Tommaso Zorzi ci sarà una importante novità dal punto di vista affettivo. Infatti, nelle prossime puntate, entrerà nel loft di Cinecittà, un nuovo concorrente gay che potrebbe fargli battere il cuore.

Il direttore del magazine Mondadori ha fornito, inoltre, maggiori dettagli sull’identità del misterioso pretendente al suo cuore:

“È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vedere questa persona varcare la porta rossa”.

Il giornalista, inoltre, ha ipotizzato che tra l’influencer e la ritrovata amica, Giulia Salemi, a breve, possano venir fuori le ruggini del passato:

“Fra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi i rapporti prima dell’ingresso di Giulia in Casa non erano certo distesi: non so se i due non si parlavano da uno o persino due anni, ma è così, non si parlavano da molto. Lui l’ha salutata abbracciandola, ma non so quanto durerà questa loro tregua”.

Signorini, infine, ha svelato che, nelle prossime settimane, nuovi vip, dalla forte personalità, potranno alterare gli equilibri:

“Ci sono un uomo e una donna che lasceranno a bocca aperta i vipponi. E anche chi li guarda”

Foto | Ufficio Stampa