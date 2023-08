Una nuova rottura per Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Stando ai rumor i due starebbero vivendo un momento particolarmente delicato.

Una nuova crisi in atto per Raimondo Todaro e Francesca Tocca? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo un viaggio fatto di frequente dai due in Sardegna.

A seguire – secondo lo fonte riportata da Deianira Marzano – Todaro sarebbe partito da solo per la Sicilia, mentre la Tocca si sarebbe chiusa nel più totale riserbo. In tanti sui social sono impazienti di sapere se davvero tra i due l’amore sia giunto al capolinea.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: le indiscrezioni sulla rottura

Amore di nuovo al capolinea per Todaro e sua moglie Francesca Tocca? I due sono tornati insieme nel 2020 dopo aver già vissuto una profonda crisi che, per un periodo, li aveva condotti a prendere strade separate.

La coppia ha una figlia, Jasmine, e per il suo bene i due ballerini hanno sempre cercato di mantenere rapporti amichevoli. Alcune settimane fa si è sparsa la voce che la coppia avesse avuto un’accesa lite in un locale della Sardegna, ma sulla questione non sono emerse conferme e in tanti, sui social, sperano di saperne presto di più.

