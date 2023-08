Ahmed Mahmoud, padre del cantante Mahmood, ha rotto il silenzio in merito ai brani di suo figlio ispirati al loro rapporto.

A quanto pare i rapporti tra Mahmood e suo padre Ahmed non sarebbero distesi e i due non si sentirebbero da diverso tempo. Al Quotidiano nazionale il padre del cantante ha rilasciato un’intervista fiume in cui per la prima volta ha parlato dei testi che a suo figlio sarebbero stati ispirati dal loro rapporto e dal suo presunto abbandono e ha replicato alla questione sottolineando:

“È vero che mi sono rifatto una vita ma non ho mai abbandonato Alessandro: ci sono foto di noi due al parco, in momenti di vacanza, in diverse occasioni, anche in Egitto. (…) La settimana prima che partecipasse al Festival di Sanremo siamo andati a fare insieme un aperitivo. Non sapevo che sarebbe andato a Sanremo né che io avessi ispirato le sue canzoni. Anche se non ci vedevamo spesso, il rapporto non si è mai interrotto e non avrei mai immaginato che potesse parlare di abbandono. Mi fa soffrire sentirmi descritto in questo modo”, ha dichiarato.

Mahmood: lo sfogo del padre

Il padre di Mahmood, Ahmed, ha replicato per la prima volta ai testi che suo figlio ha scritto ispirandosi al loro rapporto e a seguire ha lanciato una provocazione all’artista chiedendogli di cambiare cognome qualora creda davvero di esser stato abbandonato da lui.

“Se lui davvero pensa che io l’abbia abbandonato e non vuole avere più a che fare con me, vorrei che cambiasse il suo cognome: non più Mahmoud. Non pretendo che cambi il suo nome d’arte ma quello reale”, ha dichiarato il padre dell’artista (che finora ha sempre sostenuto di esser stato cresciuto praticamente dalla sola madre). La questione avrà ulteriori sviluppi? In tanti si chiedono se Mahmood romperà il silenzio in merito alla questione.

