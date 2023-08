Attraverso i social Madalina Ghenea ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa di un bambino che lei stessa aveva cercato di aiutare.

Nelle ultime ore Madalina Ghenea ha deciso di chiudere i suoi canali social per un terribile lutto che l’ha colpita, anche se indirettamente. La modella ha infatti svelato che sarebbe scomparso un bambino che, lei stessa, aveva cercato di aiutare attraverso donazioni e sostegno alla famiglia.

“Nella giornata di ieri avevo deciso di dedicare un post, un pensiero col cuore, alla famiglia di un bimbo che purtroppo non ce l’ha fatta e che nell’arco di questi mesi, avevo aiutato in tutti modi in cui mi era stato possibile, per dargli, nel mio piccolo una speranza , per superare una grave malattia”, ha scritto la modella in un messaggio carico di cordoglio condiviso via social.

Madalina Ghenea: il lutto

Per alcuni giorni Madalina Ghenea ha deciso di sospendere le sue attività sui social a causa di un lutto che l’ha profondamente colpita. Sui social intanto in molti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore a causa del suo messaggio carico di dolore, e si chiedono se Maddalena Ghenea svelerà ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

