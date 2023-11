Festeggia oggi il compleanno Tina Cipollari, opinionista storica di Uomini e Donne. Non sono mancati gli auguri speciali di Gianni Sperti.

Insieme formano una coppia speciale per Canale 5 ed in particolare per Uomini e Donne. Parliamo degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che sono stati protagonisti in queste ore sui social. L’uomo, infatti, ha scelto un modo decisamente ironico e curioso per fare gli auguri alla sua collega che oggi festeggia il compleanno.

Tina Cipollari compie gli anni: gli auguri di Gianni Sperti

Il rapporto tra Sperti e la Cipollari è ormai di lunga durata. Di recente era stato proprio l’ex ballerino a spiegare come la loro amicizia sia arrivata negli anni: “Ci conosciamo da più di 20 anni, ci siamo conosciuti a Buona Domenica di Maurizio Costanzo e siamo diventati amici, non so perché, poi ci siamo ritrovati a Uomini e Donne”, aveva detto a Verissimo l’uomo.

Un’amicizia confermata anche in queste ore con gli auguri decisamente speciali arrivati alla donna. Infatti, Sperti ha condiviso una storia su Instagram con scritto: “Buon compleanno. Gli anni aumentano ma te li porti sempre bene”. Peccato che l’ex ballerino abbia usato un filtro che invecchia rendendo l’amica decisamente più anziana e, quindi, facendo ironia proprio sul tempo che passa e gli anni che avanzano.

La donna ha incassato sicuramente con ironia e ha condiviso gli auguri speciali anche sul proprio profilo, sempre con una storia.

Sul web, soprattutto su X, sono stati poi tantissimi gli utenti a voler omaggiare Tina con un pensiero: “Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza di te”, “Mitica, tanti auguri”, “Meno male che esisti. Tanti auguri”. Questi alcuni dei commenti per l’opinionista al femminile del programma di Maria De Filippi.

Di seguito anche i post di alcuni utenti su X per fare gli auguri all’opinionista di UeD:

