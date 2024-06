In dolce attese del secondo figlio, Teresanna Pugliese ha raccontato ai fan le paure in vista della nascita del piccolo.

L’ex volto di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, ha raccontato ai suoi tanti fan sui social le paure in vista dell’arrivo del suo secondo figlio. La donna, già madre di Francesco, è in dolce attesa e al netto delle sensazioni positive e della prontezza per il parto, ha confidato di avere dei timori, anche considerando delle difficoltà avute in passato.

Teresanna Pugliese, la paura per il secondo parto

“Dato il tempo trascorso questa si può considerare una ‘seconda prima volta’ per me. Però non mi spaventa e mi sento molto preparata”, ha confidato nelle stories Instagram Teresanna. “Tutto questo è arrivato dopo tanti anni e in modo davvero spontaneo, quindi sono felice. Ho paura del parto però. Non so ancora che tipo di parto avrò”, ha proseguito.

Andando nel dettaglio del racconto, la Pugliese ha aggiunto: “Il primo è stato un cesareo ed ho sofferto lo ammetto. Il mio desiderio è quello di avere un parto naturale. Questa è un’esperienza che non vorrei perdermi nella vita. Ma lo ammetto, in entrambi casi ho paura del parto“.

L’esperienza a Uomini e Donne

Su Instagram, Teresanna ha avuto modo poi di spaziare anche su altri argomenti e ha raccontato qual è il ricordo di Uomini e Donne che conserva ancora nel suo cuore. “La ‘me di 15 anni fa’ è rimasta lì: cioè la Teresanna di 15 anni, il suo istinto e la paura di vivere emozioni nuove. Quello che non dimenticherà mai sono le persone che mi hanno accompagnato in quel percorso e che hanno un posto nel mio cuore. Non posso dimenticare Maria, Raffaella, Claudio, Giusy che hanno creduto in me più di chiunque altro”, ha spiegato la donna con grande affetto e gioia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG