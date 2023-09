Teo Mammucari ha annunciato la sua presenza a Ballando con le Stelle, ma sui social è stato bersagliato dalle critiche generali.

Con un video condiviso sui canali ufficiali di Ballando con le Stelle, Teo Mammucari ha annunciato la sua presenza al programma tv ma in tanti, sui social, lo hanno bersagliato di critiche. Il volto tv si è infatti mostrato mentre, a bordo di un monociclo, si riprendeva con lo smartphone percorrendo una strada.

“Sono contento, ma stai attento con telefono con la nuova legge ti tirano via la patente per 3 mesi e 1600 euro di multa”, gli ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Cerca di essere di esempio per i giovani e rispetta il codice della strada”. E ancora: “Ti dovrebbero ritirare la patente a vita”, oppure “Complimenti per i video diseducativi che pubblicate! Sul monopattino, senza casco e col cellulare in mano!”.

Teo Mammucari confermato a Ballando con le Stelle: le critiche

Teo Mammucari sarà tra i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle e lui stesso ha confermato la notizia tramite social per la gioia dei fan. In tanti però hanno avuto da ridire per il video postato dal volto tv, che si è mostrato mentre percorreva una strada a bordo di un monociclo e mentre era intento a filmarsi. Mammucari replicherà alle polemiche in circolazione?

Per il momento il conduttore si è limitato ad annunciare la sua presenza allo show di Milly Carlucci affermando: “Ciao a tutti, mi hanno chiesto sei pronto per Ballando con le Stelle? Io ho detto assolutamente sì!”, e ancora: “Mi hanno detto ‘mi raccomando ci vuole postura, equilibrio’… guardare che equilibrio ho io! Sto camminando su una ruota”. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo approdo al programma e si chiedono quali saranno gli altri volti tv che formeranno il cast dello show.

