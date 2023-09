Mara Venier ha condiviso via social una foto del suo primo giorno di elementari e ha invitato i suoi fan a cercare di riconoscerla.

Settembre è un mese di nuovi inizi e la conduttrice Mara Venier ha voluto celebrare via social un “settembre” del suo passato, ossia quella del suo primo giorno di elementari. La conduttrice si è mostrata in posa per una foto ricordo accanto alle altre studentesse della sua scuola e nella didascalia ha scritto:

“Ho trovato questa foto… Prima elementare… Scuola Maddalena di Canossa. Ero la più fragile, più insicura, avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro. Dove sono???? Riuscite a riconoscermi??? La vita è imprevedibile sempre #ricordi #malinconia”.

Mara Venier: la foto del passato

Mara Venier ha attirato l’attenzione dei fan dei social condividendo una foto in cui, ancora bambina, si apprestava a iniziare la sua carriera scolastica presso le scuole elementari. La conduttrice ha accompagnato l’immagine a un messaggio carico di nostalgia e in tanti, sui social, le hanno inviato le loro risposte cariche di calore e di affetto.

Quest’anno la conduttrice compirà 73 anni (il prossimo 20 ottobre) e ha già preannunciato che quella di cui è attualmente al timone sarà la sua ultima edizione di Domenica In. In tanti tra i fan dei social sperano che il volto tv cambi idea e si domandano chi, eventualmente, potrebbe prendere il suo posto. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

