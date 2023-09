Terribile episodio subito da Anastasia Kuzmina alle poste. Il racconto ancora molto sofferto e imbarazzato della donna.

Una scusa, poi quella che possiamo definire a tutti gli effetti una molestia. Anastasia Kuzmina ha denunciato di aver subito un terribile episodio alle poste. Un uomo le ha mostrato i suoi genitali. Lei, sotto shock, ha raccontato tutto sui social dopo aver spiegato l’accaduto al direttore dell’ufficio postale.

Anastazia Kuzmina, l’episodio alle poste

“Sto provando a girare questo video da mezz’ora. Ero alle poste a inviare un pacco, lunedì a mezzogiorno e mezzo. Mi chiamano ad uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare qualcosa al telefono e mentre compilo i fogli lui mi chiede: ‘Ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Puoi aiutarmi?’, io gli dico: ‘Va bene’. E lui mi fa: ‘Ti scandalizzi?’. Io rispondo di no, ma perché pensavo che intendesse nel tagliare i video…”.

E invece per la Kuzmina, ecco l’incredibile episodio: “Lui mi gira il telefono e c’era il suo membro. Vabbè”. “Lunedì stesso non ho fatto niente di ché, stavo troppo male e sono tornata a casa. Martedì sono tornata e ho denunciato tutto al direttore delle Poste”, ha spiegato la donna ex Ballando con le Stelle.

“Mi vergogno di essere scappata, mi vergogno di non aver reagito immediatamente, scappo spesso da queste situazioni. Questa è la cosa che mi dispiace di più due, tre mesi fa sono stata inseguita da uno che non mi scollava di dosso e anche questa cosa non l’ho denunciata, non ho fatto niente, sono scappata”.

Concludendo le sue stories, la bella Anastasia ha poi aggiunto: “Quindi i lupi non li incontri solamente quando sei ubriaca e svestita alle 2 di notte, i lupi li incontri anche alle poste a mezzogiorno e mezzo, li incontri per strada con ancora luce e hai sempre paura, questo è quello che molti non capiscono: che le donne hanno sempre paura”, le sue parole con particolare riferimento alle recenti vicende di femminicidi e abusi sulle donne.

Di seguito anche il post social del noto profilo Cinguettari che ha raccolto le parole della donna:

