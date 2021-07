Temptation Island 2021 già al secondo appuntamento regala il primo vero colpo di scena. Accade alla coppia formata da Tommaso e Valentina che dopo solo una settimana hanno detto stop all’esperienza nel viaggio dei sentimenti. Tutto era cominciato con le prime avvisaglie lanciate da Tommaso nella scorsa puntata. Durante i falò in cui il ragazzo guardava Valentina giocare con uno dei single nel villaggio delle fidanzate, lui è rimasto sofferente di alcuni atteggiamenti che a suo parere, erano irrispettosi nei suoi confronti.

Lei si sarebbe avvicinata troppo al single, per sfogarsi Tommaso ha trovato conforto nella single Giulia con cui ha instaurato un feeling già sospetto dalla prima puntata. Si apparta con lei in piscina, gli sguardi lasciano presagire un ‘danno’ in arrivo (e loro ne sono coscienti scambiandosi delle battute). “Valentina può essersi dimenticata che mi dà fastidio che il suo seno stia addosso a un altro uomo? O è una psicopatica che recita?” si lamenta Tommaso, molto geloso della sua donna.

Valentina era stata avvertita di una possibile svolta al suo percorso in Temptation Island. Filippo Bisciglia l’aveva invitata ad andare nel pinnettu per visionare delle clip che non potevano attendere il falò delle fidanzate. Nei video, Valentina nota la delusione di Tommaso che evidentemente è rimasto scottato dalle immagini guardate nel suo primo falò.

In questo stesso filmato ecco che Tommaso inizia ad intensificare il legame con la single Giulia. Carezze, parole e…un’amaca che diventa pericolosa sia per Tommaso che per Valentina. Fidanzato e single non si notano bene nell’immagine, si nascondono sotto quella che sembra una coperta. Bisbigliano, finché lei lascia intendere un “Non mi guardare“.

Valentina sembra intendere che ci sia un chiaro obiettivo da parte di Tommaso: “Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e andiamo via“. Quello che sembra un trucco, diventa più pesante di quanto previsto. Bisciglia al secondo falò delle fidanzate mostra un ulteriore video: Tommaso entra nella casa delle single (dove non ci sono telecamere, ma microfoni sì), dall’interno si sente Giulia che si rivolge a Tommaso: “Tu sei matto” dice “Tu ti sei sbilanciata” risponde lui.

Una prima rivelazione choc arriva tramite una conversazione della single Giulia con il resto delle ragazze:

Oggi è successo questo, c’è più contatto fisico. Mi segue sempre. È venuto sulla sdraio. Siamo stati insieme, poi siamo andati alla spa, non si vedeva che faceva così… Invece qua, ci siamo proprio baciati. Si avvicinava, stava appiccicato alla faccia. Gli ho detto: ‘Dicevi di essere innamorato di lei, che volevi sposarla. Allora non sei innamorato, se fai così con me’. Se fosse solo ripicca, uno si comporterebbe diversamente.

In effetti Tommaso si è mostrato particolarmente geloso con Giulia: “Io non voglio che balli con un altro” una reazione fotocopia di quel “Sei solo mia, devi guardare solo me” che disse a Valentina poco prima di lasciarla andare per l’avventura.

Una cena a lume di candela organizzata da Tommaso fa esplodere di gioia la single Giulia. I due in un secondo momento si spostano dal tavolo imbandito davanti alla riva della spiaggia per coccolarsi a pochi passi di distanza. Valentina, convinta che Tommaso non facesse nessun passo azzardato, sicura di sé aveva affermato: “Non mi farebbe mai del male“. Peccato che pochi istanti dopo, Tommaso non riesce a reggere più la voglia di baciare Giulia. Single e fidanzato si lasciano andare e scatta più di un bacio sulle labbra. “E’ giusto che stia con una bambina” è il primo commento di Valentina.

A questo punto Valentina chiederà il falò di confronto immediato? #TemptationIsland pic.twitter.com/16sBapyaS3 — Temptation Island (@TemptationITA) July 5, 2021

Il dado è tratto: Tommaso tradisce Valentina con la single Giulia. A questo punto Tommaso, resosi conto della situazione ha subìto i sensi di colpa, per poi ragionare e dire:

Forse non ero innamorato, dovevo venire qua per capirlo. Si renderà conto che c’è molta differenza d’età e forse è meglio capirlo ora che più avanti. Forse sto capendo che Valentina non è la donna senza cui non posso vivere.

Scontato il falò di confronto chiesto da Valentina, ma tra i due non c’è tanto da spiegare. Nonostante tutto Valentina (che ammette di nutrire ancora un forte sentimento per Tommaso) giustifica il comportamento dell’ormai suo ex fidanzato, senza minimamente accennare alle scene del bacio tra lui e Giulia. Ci è voluto Filippo Bisciglia per riportare Valentina alla ragione, ma non c’è nulla da aggiungere. Nonostante Tommaso abbia azzardato il desiderio di voler tornare a casa con lei, la Nulli Augusti è decisa: Temptation Island per loro finisce da separati.