Dopo avervi presentato Claudia e Ste, prima coppia ufficiale di Temptation Island, oggi, mercoledì 16 giugno 2021, è stata ufficializzata la seconda coppia che prenderà parte alla prossima edizione del reality show partenza a fine giugno su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia: Valentina e Tommaso, fidanzati da quasi 2 anni. Conosciamoli meglio attraverso le prime dichiarazioni raccolta nella clip di presentazione:

Valentina ha quasi 40 anni, mentre Tommaso ne ha 19 in meno.

Tommaso si presenta così: “Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina, ho finito la scuola da un anno perché mi hanno bocciato”

Valentina va fiera del rapporto che corre con il suo ragazzo: “Il nostro è un incastro perfetto anche dal punto di vista passionale“.

Tommaso: “Mi è arrivata la bambola come la volevo io, ogni cosa sua è perfetta”

A scrivere alla trasmissione ci ha pensato Valentina: “C’è un problema di gelosia patologica, sostanzialmente io non posso fare nulla“.

Tommaso le risponde: “Beh io mi sono scelto una moglie, non una pischella. Non è che solo perché ho 20 anni allora ti puoi divertire“.

Valentina e Tommaso così come Claudia e Ste saranno fra le 6 coppie protagoniste di questa stagione di Temptation Island. Saranno divisi per 4 settimane, dal momento della separazione potranno sapere tutto quello che i rispettivi partner combinano nei loro villaggi tramite i filmati visionati nei falò o, eventualmente, nel pinnettu che si trova all’interno dei due villaggi (fidanzati e fidanzate). Ricordiamo che anche quest’anno il reality show si svolgerà al resort di Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna.