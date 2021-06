Le tempeste e le trombe d’aria non hanno fermato le registrazioni di Temptation Island ancora in corso, ma una coppia si sarebbe già stoppata e non per le intemperie del meteo, ma per ben altro! Arrivano le primissime indiscrezioni di quanto accade all’interno dei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate.

Attenzione perché i colpi di scena potrebbero esserci già a partire dal primo appuntamento di mercoledì 30 giugno, su Canale 5. Questo perché secondo le indiscrezioni in arrivo da MondoTv24, uno dei fidanzati avrebbe ceduto alla gelosia dopo 48 ore riuscendo a scavalcare le barriere che demarcano i due rispettivi villaggi.

Il sito scrive: “Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti. Di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio” morale della favola: squalifica. Quale sia la coppia fra le sei al momento non è dato sapere, ma nell’attesa di avere tutto un po’ più chiaro possiamo fare un paragone storico: quello con l’attore Ciro Petrone.

Ricordate quando, nel 2019, per la seconda edizione della versione vip di Temptation Island (condotta da Alessia Marcuzzi), Petrone dopo pochi giorni di permanenza riuscì ad aggirare lo staff della sicurezza riuscendo a riabbracciare la sua fidanzata Federica Caputo? La scena in pochi minuti (che dire, secondi) entrò di diritto fra le più iconiche della storia del reality show con una caterva di clic e meme che perdurarono per giorni. Saremo davanti ad una situazione simile?

Spostando l’attenzione sul resto dei fidanzati, sempre secondo MondoTv24, un altro ragazzo ne starebbe combinando di cotte e di crude. Anche in questo caso il suo nome è top secret, così come i particolari della faccenda. Tutto fa brodo in vista del primo appuntamento che, a questo punto, evidentemente partirà a forte velocità!