Meno di 3 mesi alla nuova edizione del Grande Fratello VIP che scalda i motori in vista della nuova edizione, la sesta. A distanza di 6 mesi dunque la porta rossa si riaprirà per accogliere le celebrità dello spettacolo (e non solo) pronte a mostrare al pubblico di che pasta si è fatti, nel bene e nel male. Chi si metterà alla prova? Chi si spoglierà di tutti gli orpelli su cui la telecamera ha sempre voluto indugiare? Si fanno i nomi più disparati, ma la realtà delle cose si potrà sapere presto.

Sappiamo innanzitutto il nome della nuova coppia di opinioniste in rosa: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Intanto il toto-nomi impazza e per elencarne alcuni partiamo da una delle new entries delle ultime ore. Secondo quanto riporta Davide Maggio, Giovanni Ciacci sarebbe pronto ad entrare nella casa (quest’ultimo avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi ma, causa covid, non se n’è fatto più nulla). Tutto questo dopo l’annuncio del suo abbandono al piccolo schermo (al quale in pochi hanno creduto) avvenuto nell’ultima puntata di Ogni mattina.

Il prossimo in lista è il nuotatore Manuel Bortuzzo, da una volontà espressa nel gennaio scorso dalle pagine de Il messaggero, l’idea di poter entrare nella rosa dei concorrenti non è poi così impossibile da realizzare.

Il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti lancia un tris di nomi (e che nomi!). Il primo potrebbe essere Manuel Zardetto, ai più probabilmente lui non dice nulla, ma per il mondo del gossip eccome! Lui infatti non solo è il papà più bello d’Italia, ma in passato avrebbe avuto un flirt con l’ultimo vincitore del GF VIP Tommaso Zorzi! Il secondo nome è quello di Francesca Cipriani, già concorrente della versione classica del reality nel 2006.

Il terzo nome è quello di Sophie Codegoni, in movimento sulle cronache rosa per la presunta relazione con Fabrizio Corona. A confermare la sua presenza anche Alberto Dandolo, giornalista del settimanale Oggi.

Pare ci sia spazio anche per Maria Monsè, conduttrice di programmi per bambini negli anni ’90 su Rai 2, ora opinionista delle trasmissioni di Barbara d’Urso. Non è tutto, si parla di una trattativa con una cantante che viene apostrofata come “bizzarra”. Il messaggio in codice chi nasconderà?