Nel prossimo appuntamento di Temptation Island 2021, il penultimo in onda lunedì 26 luglio, nuovi sviluppi per le coppie rimaste in gara, compresa quella formata da Floriana e Federico. Nella quarta puntata Floriana è giunta al limite della pazienza dopo aver visto diversi video del suo fidanzato molto vicino ad una delle single nel villaggio. Un faccia a faccia conclusosi in malomodo con la decisione di interrompere il rapporto da parte di Floriana. I due sono usciti separati, ma Federico vuole tentare il tutto per tutto chiedendo un ulteriore confronto, la sua ormai ex fidanzata accetterà?

Per Jessica e Alessandro stati d’animo sottosopra a causa di una clip visionata da Alessandro nel pinnettu. La rabbia è talmente tanta che il ragazzo si lascia scappare persino un calcio ad un vaso che rompe (rischiando di far male persino Stefano e Alessio). Non è chiaro cos’abbia combinato Jessica, ma qualcosa fa presagire sia un gesto molto forte.

Stefano non sembra vivere momenti tranquilli e a testimoniarlo è un frammento alla fine del falò dei fidanzati che vedremo tra pochi giorni. Il ragazzo si sfoga con uno scatto furioso “Si è baciata! Si è baciata!” riferendosi evidentemente a Manuela, avvinghiata al single Luciano.

Anche Alessio avrà la sua matassa da sbrigliare, Natascia è più vicina al tentatore Samuele. In una conversazione lei gli chiede: “Perché cerchi il contatto con me?” lui le risponde: “Perché mi viene da farlo” e i due si lasciano andare ad un abbraccio. Mentre Alessio, che non lascia nessun video da visionare alla sua fidanzata, soffre guardando le clip su di Natascia.

Le coppie rimaste alla prova di Temptation Island sono quasi giunte alla resa dei conti, per una di queste ci sarà il falò di confronto immediato. Dunque, prossima settimana doppio appuntamento: lunedì 26 la quinta puntata, mentre il giorno dopo, martedì 27 luglio, andrà in onda l’ultima di questa stagione.