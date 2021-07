Nella quinta e penultima puntata di Temptation Island per una coppia che da una rottura rischiata è riuscita risanare la ferita, una delle tre coppie rimaste non è riuscita ad arrivare fino in fondo. Alessandro e Jessica ad un passo dalla fine del viaggio dei sentimenti si ritrovano al falò di confronto anzitempo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un video mostrato ad Alessandro nel pinnettu in cui la sua fidanzata ha trascorso la notte a letto con il single Davide Basolo.

Non appena seduta, Jessica si è ritrovata davanti alla furia di Alessandro “Ma non ti vergogni di quello che hai fatto? Ho buttato via 7 anni di vita con te. Io sono venuto qua per fare il mio percorso, ho fatto qualcosa del genere con una delle altre ragazze? No! Io dovuto cambiare vita per te. Ma che dignita hai?”

Jessica: “Tu di me non hai mai parlato, non hai mai voglia di fare niente. Non mi rispetti”

Alessandro: “Tu fai fatica a darmi un c***o di bacio, siamo da un anno e mezzo che non abbiamo vita sessuale. Io ti ho dato tutto e se esco da qui, esco con la testa altissima”

Jessica: “Tu da 2 anni non mi dai più nulla! A casa è come se vivessi da sola. Tu mi hai spenta!”

Filippo Bisciglia mostra il video in cui Jessica entra nell’appartamento dei single (dove non ci sono telecamere). Davide Basolo e Jessica si appartano, i microfoni aperti lasciano sentire dei baci. Alessandro è convinto che siano baci piuttosto importanti: “Fai ridere“. Alessandro prosegue la visione, ma fino ad un certo punto: “Che vergogna!” lanciando le cuffie interrompendo la clip: “Spacco tutto guarda!”

Dopo di che è il turno di Jessica che vuole guardare i video di Alessandro insieme alla single Carlotta. I due sono stati spesso insieme fra le serate evento o le esterne fuori dal resort, questo per la fidanzata è sembrato uno smacco nei suoi confronti. Alessandro però continua a confrontare ciò che la sua ragazza ha combinato con il single Davide: “Io ti ho sempre amata. Provo sempre lo stesso amore per lei – dice rivolgendosi ad una domanda di Filippo Bisciglia – ma dopo due anni e mezzo cala“.

Le continue discussioni su quanto accaduto non migliora la situazione, nonostante Filippo Bisciglia abbia cercato imperterrito di portare alla ragione entrambi, non c’è stato nulla da fare. Alla domanda di rito del conduttore “Volete uscire dal programma insieme?” Alessandro risponde no, Jessica ha accettato senza troppi problemi.

Dopo la fine del falò Alessandro ha raggiunto Carlotta per comunicarle la sua decisione, lei risponde “Sono contenta” abbracciandolo. Anche Jessica è corsa da Davide per lo stesso motivo: “Io ci sono, sono fiero di te” le ha detto lui.