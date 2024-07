Tedua si arrabbia sui social per i meme creati dai video del suo concerto all’Ippodromo Snai San Siro. La sua reazione sui social.

Il rapper Tedua è al centro di una polemica social dopo che i video del suo concerto all’Ippodromo Snai San Siro sono diventati virali, trasformandosi in meme. Il rapper non ha preso bene la situazione e ha espresso la sua rabbia su Instagram. Scopriamo che cosa ha detto

Tedua: da star a meme virale

Tedua, noto per le sue hit e le collaborazioni con artisti come Angelina Mango e Annalisa, ha recentemente tenuto un concerto davanti a 58.000 persone all’Ippodromo Snai San Siro. Durante l’esibizione, il rapper ha offerto al pubblico momenti unici con le sue coreografie improvvisate.

Tuttavia, alcuni di questi momenti sono stati trasformati in meme dai fan, con montaggi che includono effetti speciali e musiche di sottofondo ironiche come canzoni di Frozen o la sigla delle Winx.

@mettimistolike 😱😱 #effettomandela #tedua #concerto ♬ Let It Go (From “Disney: Frozen”) – Movie Sounds Unlimited

Ma la reazione del rapper non si è fatta attendere.

La reazione di Tedua sui social

Tedua non ha apprezzato la trasformazione dei suoi video in meme. Su Instagram, il rapper ha espresso il suo disappunto: “Stiamo venendo a Lucca a spaccare tutto. Oggi si ride e si sdrammatizza, tanto dopo che ho visto i miei video con Frozen, ragazzi… Ma lo capite che le mosse che faccio, decontestualizzate su TikTok per un hater sono cringe, ma per un pubblico che sta sotto al palco sono fonte di energia? Non lo volete proprio capire”, ha detto Tedua.

Nonostante alcuni video non volessero offendere Tedua, altri meme sono stati meno rispettosi, il che ha portato il rapper a reagire con veemenza. “Provate a sminuirmi sempre voi hater. Io godo, godo e godo a sapere che voi non riuscite a capire il motivo del mio successo. Il mio pubblico e io lo sappiamo e continuiamo a spaccare tutto. Un po’ di sano ego ci vuole ogni tanto. E quindi suc*lo” ha aggiunto Tedua.

La reazione di Tedua ha diviso i fan: alcuni sono rimasti spiazzati dal suo sfogo, mentre altri pensano che avrebbe dovuto ignorare i meme e concentrarsi sui commenti positivi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG