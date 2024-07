Angelina Mango scivola, si fa male al ginocchio, ma rassicura i fan. Scopri che cosa è successo alla cantante.

Angelina Mango, la talentuosa cantautrice, ha recentemente condiviso con i suoi fan un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Durante le sue attività promozionali per il nuovo disco “Pokè Melodrama”, Angelina è scivolata dalle scale, riportando una contusione al ginocchio. La cantante, tuttavia, ha gestito la situazione con il suo caratteristico spirito positivo, rassicurando tutti sui social.

Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Angelina Mango: il racconto dell’incidente

Con un post Instagram, Angelina Mango ha mostrato di aver subito un incidente.

Angelina Mango ha spiegato come l’incidente sia avvenuto: “Avevo una valigia, gli occhiali, le cuffie e un sacchettino di babà. In realtà, se mi sono fatta male, la colpa è dei babà. Per salvarli ho sacrificato il mio ginocchio“.

La cantautrice ha confessato di aver temuto il peggio, ma fortunatamente il medico ha confermato che non ci sono danni gravi e, dopo un breve periodo di riposo, potrà tornare alla sua routine.

Infatti, nonostante l’incidente, Angelina ha continuato a promuovere il suo disco “Pokè Melodrama”.

Il tour “Angelina Mango nei Club 2024” non si ferma

Angelina Mango è pronta a tornare sul palco con il tour “Angelina Mango nei club 2024”. Le prime date italiane, che includono città come Roma, Milano, Napoli, Firenze e molte altre, hanno già registrato numerosi sold out.

Anche le tappe europee a Monaco, Londra, Bruxelles e Barcellona promettono spettacoli imperdibili. In particolare, i concerti a Colonia e Parigi hanno visto un così grande interesse che si sono rese necessarie aggiunte di date per accogliere tutti i fan.

L’incidente al ginocchio, quindi, non ha fermato l’entusiasmo e la determinazione di Angelina Mango. Con un ginocchio medicato e il cuore pieno di gratitudine verso i fan, la cantante continua a brillare nel panorama musicale italiano ed europeo ed è pronta a conquistare l’estate.

