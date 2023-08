Secondo indiscrezioni un noto volto della musica rap italiana avrebbe messo in pausa il suo tour a causa di alcuni gravi problemi di salute.

Nelle ultime ore Dagospia ha lanciato nuove indiscrezioni riguardanti il rapper Salmo che, alcune settimane fa, ha annunciato di dover annullare alcune date del suo tour a causa di alcune problematiche relative alla sa salute. Secondo il sito di Roberto D’Agostino il rapper sarebbe sprofondato in una grave forma di depressione, ed è possibile che il suo tour non riprenda proprio.

Annulla il tour per depressione: le indiscrezioni su Salmo

In tanti tra i fan di Salmo sono preoccupati per le sue condizioni visto che, poche settimane fa, lui stesso ha annunciato di dover interrompere il suo tour per motivi di salute.

“Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi”, aveva scritto in uno dei suoi ultimi post via social il rapper prima di annunciare l’annullamento di alcune date del suo tour. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? Al momento Salmo si è chiuso nel massimo riserbo e non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda.

