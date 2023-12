Non si nasconde Stefano De Martino che ha parlato dell’aiuto psicologico che sta ricevendo da circa due anni e mezzo.

Indubbiamente una vita pienissima, tra famiglia e lavoro. Ecco perché anche Stefano De Martino, alle volte, ha bisogno di aiuto. In realtà, a detta sua, anche più spesso di quanto uno possa immaginare. Il conduttore e ballerino ha raccontato al FQ Magazine di andare in terapia da circa due anni e mezzo e ha anche spiegato le ragioni di quella che è diventata a tutti gli effetti una necessità.

Stefano De Martino in terapia: i motivi

Nelle scorse ore Claudia Rossi e Andrea Conti hanno dedicato la puntata di Santo Stefano relativa alla consueta intervista per FQ Magazine appunto a De Martino. Uno scambio di commenti e pareri molto liberi e profondi che hanno visto il conduttore e ballerino prendersi la scena anche con racconti molti intimi.

Tra i vari passaggi, infatti, il ragazzo ha spiegato che per far fronte alle sue attività, lavoro e famiglia, si aiuta grazie alla terapia di uno psicanalista che ha iniziato a frequentare da alcuni anni.

“Il mio stato mentale ora? Lo dovremo chiedere al mio psicanalista che mi segue con tanta pazienza e mi dà una grande mano settimanalmente”, ha risposto l’uomo. E su come stia: “Alla ricerca costante di un equilibrio, sono abbastanza in balance. Cerco di essere centrato. Devo dire che l’analisi aiuta tantissimo”.

La terapia pare aver aiutato parecchio l’ex volto di Amici: “Io sono in analisi già da più di due anni e non sono come ho fatto prima a sopravvivere a me stesso, alla vita, al lavoro, a tutte le domande che mi pongo ogni giorno senza questo supporto”.

Stefano ha anche sottolineato l’importanza di prendersi cura di se stessi. In tale ottica, infatti, ha detto: “Ogni volta lo diamo quasi per scontato. Però ci dedichiamo così tanto ad altre cose, all’alimentazione, allo star bene in generale, a quanto ci prendiamo cura di noi stessi sotto tanti punti di vista”.

De Martino ha anche spiegato che adesso, almeno una volta alla settimana, si riserva un momento per sé di circa un’ora per pensare e riflettere su come stia per davvero.

Di seguito anche un recente post Instagram del conduttore e ballerino durante la sua recente trasmissione:

