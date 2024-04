Una segnalazione particolare con tanto di freccia spezzata in favore di Stefano De Martino. Il racconto di una fan.

Si torna a parlare di Stefano De Martino ma, in questo caso, non in relazione alla sua vita privata bensì per un bellissimo gesto che il conduttore ha fatto verso una sua fan. A raccontarlo, la diretta interessata che ha segnalato l’episodio avvenuto qualche tempo fa.

Stefano De Martino, il gesto per una fan

Il mondo social, si sa, regala spesso belle storie. In questo caso, un gesto davvero interessante e particolare che ha visto De Martino protagonista. Una donna ha segnalato all’esperto di gossip, Amedeo Venza, le azioni del conduttore e ballerino avvenute qualche tempo fa. “A marzo sono stata a Napoli al Politeama a vedere lo spettacolo di De Martino. Al momento di prenotare il mio biglietto ho detto della mia disabilità, Stefano è venuto a prendermi all’entrata, è stata tolta una poltrona e mi ha accompagnato lui al posto in prima fila”, si legge nella segnalazione.

Il commento (anche) su Belen

La donna è rimasta molto colpita dal gesto del conduttore ha ne ha voluto sottolineare le qualità: “Al di là della sua vita privata che non mi interessa, per me è un bravo e gentile uomo“, ha detto la fan di Stefano.

La stessa donna ha voluto anche commentare sulla sua ex, Belen. Sull’argentina, infatti, sempre nella segnalazione si legge: “Una cosa mi chiedo: perché Belen continua a parlare di lui, delle corna. Ormai ci siamo stufati…”.

Il pensiero della fan di De Martino pare evidentemente in favore dell’uomo e non certo positivo verso l’argentina.

Per Stefano, tra l’altro, il gesto verso la fan non è esattamente una novità. In passato, a Ballando con le Stelle, seppur in circostanze diverse, il ballerino aveva danzato con Sofia Tansella, una ragazza in sedia a rotelle a causa di una brutta malattia.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il conduttore:

