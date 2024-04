Le prime reazioni all’annuncio dell’addio dalla Rai di Amadeus. Parlano i famosi conduttori Carlo Conti e Fabio Fazio.

Dopo le tante voci sul suo futuro, adesso è anche ufficiale: Amadeus lascia la Rai alla scadenza del proprio contratto. Il conduttore dirà addio alla tv di Stato a fine contratto dirigendosi, verosimilmente, verso Discovery, ed in particolare il Nove. Dopo la diffusione della notizia, alcuni colleghi hanno commentato la vicenda. Spiccano le parole di Carlo Conti e di Fabio Fazio.

L’addio di Amadeus alla Rai: parla Carlo Conti

L’addio di Amadeus dalla Rai è diventato realtà e non sono mancate le prime reazioni. In particolare spicca quella recente di Carlo Conti che a LaPresse ha commentato la notizia che riguarda il collega. “Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte. Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene”, ha spiegato il presentatore toscano.

E ancora: “Amadeus è un grande amico e professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui”.

Di seguito anche un recente post Instagram di Carlo Conti:

Il commento di Fabio Fazio

In precedenza era arrivato anche il commento di Fabio Fazio che potrebbe accogliere proprio Ama sul Nove, esattamente dove è andato lui dopo l’addio a Rai 3.

Il conduttore di ‘Che Tempo Che Fa’, proprio in queste ore ha commentato i rumors in modo generico: “Ne sarei ovviamente molto molto felice”, le sue parole riprese dall’Adnkronos.

A questo punto non resta che aspettare dichiarazioni ufficiali da parte del conduttore che dopo aver annunciato lo stop alla direzione del Festival di Sanremo ha quindi optato per un addio totale alla tv di Stato. Secondo le indiscrezioni, per lui, sul Nove, sarebbe pronto un maxi contratto.

