Stanno facendo sognare i rispettivi fan, Cristina D’Avena e Rocco Siffredi. I due hanno annunciato grandi novità in arrivo.

Cristina D’Avena e Rocco Siffredi: collaborazione in arrivo

La Regina incontrastata delle sigle dei cartoni animati è pronta a collaborare con il divo dell’hard, Rocco Siffredi. Cosa avranno in mente l’attore e Cristina D’Avena? Chi lo sa. Per il momento, però, quello che è certo è che i due stanno preparando qualcosa di molto interessante.

Ad annunciare quella che sembra una prossima collaborazione sono stati i diretti interessati con un post sui social con tanto di enigma: “Presto grandi novità…”. Il tutto accompagnato dall’emoticon di un diavoletto e da quello di un angelo che dovrebbero rappresentare, appunto, i due protagonisti.

Le reazioni del web

In attesa di comprendere quale progetto i due abbiano realmente intenzione di portare avanti, il mondo del web si è già scatenato con una serie di ipotesi. Tantissimi seguaci della donna e dell’attore hard hanno scritto messaggi e pensieri su cosa potrebbe succedere tra i due.

In tanti hanno subito pensato a qualche scenetta simpatica al limite delle “luci rosse” ma, onestamente, ci sembra poco credibile.

Possibile che la voce della donna possa essere utilizzata per qualche progetto di Siffredi ma, anche in questo caso, non abbiamo alcuna certezza. Non resta che attendere novità da parte dei due interessati che in passato si erano già incontrati ad alcuni eventi o manifestazioni ma senza spingersi oltre. Ora invece le cose sembrano andare in un’altra direzione…

Di seguito anche il post Instagram della donna col noto volto dell’hard e le tantissime reazioni da parte dei seguaci:

