La Rai conferma la firma del contratto di Stefano De Martino per quattro anni. Nell’accordo c’è Affari tuoi e torna l’ipotesi Sanremo.

La tv di Stato ha, infatti, confermato nelle ultime ore la firma del contratto da parte del conduttore televisivo, che apre la strada alla conduzione del programma Affari tuoi e riapre alla possibilità di arrivare all’Ariston (dopo le edizioni affidate a Carlo Conti).

Stefano De Martino rimane in Rai per quattro anni: dettagli dell’accordo

Nella nota pubblicata dalla Rai si legge: “Stefano De Martino ha firmato un accordo pluriennale con Rai. De Martino sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. L’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione“.

La notizia, riportata dalle pagine di gossip e spettacolo, non rivela quali saranno i programmi affidati al conduttore napoletano, ma i rumors non mancano.

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, De Martino potrebbe prendere il suo posto alla conduzione di Affari tuoi e/o I soliti ignoti. Ma ancora non ci sono notizie certe.

Stefano De Martino al Festival di Sanremo dopo Carlo Conti

Il nuovo accordo tra la Rai e De Martino aprirebbe alla possibilità di vedere il conduttore alla direzione della kermesse canora più importante d’Italia.

Il sito di gossip Dagospia rivela che potremmo vedere il ballerino sul palco dell’Ariston già nel 2025, in veste di co-conduttore al fianco di Carlo Conti.

Non si esclude, poi, la possibilità di affidare la direzione artistica del Festival di Sanremo a Stefano De Martino dopo le due edizioni che saranno dirette da Carlo Conti.

