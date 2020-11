Come sdrammatizzare senza essere volgari sulle storie d’amore finite male? Chiedetelo a Stefano de Martino. Il conduttore di Made in sud ed ex ballerino di Amici si è reso protagonista di un episodio tutto particolare. La sua ironia e cosa risaputa, negli ultimi anni si è contraddistinto per il piglio sempre più da intrattenitore grazie alle esperienze con la trasmissione di Rai 2.

Sappiamo che gli ultimi mesi per de Martino sono stati particolarmente elettrizzanti. Dalla nuova separazione con Belen ai rumors di un importante flirt con Alessia Marcuzzi, Stefano certamente è rimasto sempre sulla cresta dell’onda del gossip. Stavolta però c’è un risvolto che non ti aspetti, quel risvolto a metà fra l’ironia e il sarcasmo dosato bene.

C’è stata particolare attenzione sulla sua ultima uscita e che ci porta sul suo profilo instagram @stefanodemartino. Il conduttore ha pensato bene di cambiare la sua biografia del profilo social scrivendo:

Napoletano, classe ’89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto bolle, compagno meno famoso delle sue ex.

No, non si tratta di un hacker entrato di soppiatto per combinargli un brutto scherzo. A scrivere queste parole è stato proprio Stefano de Martino. Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago, sarà felice per la battuta del suo ex marito? E ancora Emma Marrone, storica ex del presentatore con una storia duratura nata ad Amici esattamente 10 anni fa, si sarà fatta una risata?

Ciò che è certo è che i social hanno ripreso le parole di Stefano applaudendo alla sua ironia. Ovunque lui sia andato, qualsiasi ospitata lui ha fatto, non c’è stata occasione in cui non abbia messo un apostrofo divertente alla sua vita sentimentale (sia che andasse bene, sia che andasse meno bene). Ma va bene così, d’altronde qualsiasi forma di autoironia è sempre ben accetta fino a prova contraria. E certamente lui ne fa buon uso.

Caro Stefano, hai vinto!