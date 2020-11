Ospite, oggi, martedì 17 novembre 2020, di ‘Pomeriggio 5’, Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha svelato nuovi retroscena sul presunto flirt tra l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ e Selvaggia Roma.

Il giovane opinionista, nelle scorse ore, ha pubblicato le chat e gli audio che sbugiardano l’ex protagonista del viaggio dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia:

Pretelli: “Lo posso confermare. Prima che Selvaggia entrasse in casa ha scritto a me . Io l’ho vista una sola volta in discoteca. Mi ha confermato che aveva avuto una storia con Pierpaolo. Dopo, un giorno, ha negato tutto. Poi ha cancellato le chat e mi ha bloccato su Instagram. Ci ha provato anche con me. Ho dei messaggi e delle conversazioni tra di noi. Mi ha voluto approcciare prima della casa del Grande Fratello Vip. Un amico di Pierpaolo ha frequentato, per un periodo, Selvaggia”.

Selvaggia, in puntata, è stata difesa anche da Luce Barucchi che i telespettatori ricorderanno per la sua partecipazione come corteggiatrice ad ‘Uomini e Donne’ ai tempi del trono di Luca Viganò:

Barucchi: “Lei ha detto che ha avuto un flirt con Pierpaolo. Si sono incontrati e baciati ed è finito là. Io lo sapevo già da prima che si erano baciati. Se ha fatto una serata ed ha limonato con Pierpaolo non può essere messa alla gogna. C’è gente che ha fatto molto di peggio”.

Giulio, inoltre, ha specificato che, durante le serate nei locali romani, Selvaggia “stava dietro come un cagnolino” a Pierpaolo. Ci sarà un confronto multiplo al ‘Grande Fratello Vip 5’?

