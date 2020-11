Grande Fratello Vip 5: nuova rissa sfiorata tra Franceska Pepe e Matilde Brandi?

Alfonso Signorini, all’interno del consueto spazio web di ‘Casa Chi’, ha svelato un retroscena inedito sull’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, andata in onda, ieri sera, lunedì 17 novembre, in prima serata su Canale 5: una nuova rissa sfiorata tra Matilde Brandi e Franceska Pepe. Che tra le due ormai ex inquiline della casa di Cinecittà non corra buon sangue, è una certezza.

Ecco il racconto del giornalista sull’episodio avvenuto nel backstage del programma:

“Era passata l’una e venti di notte la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli”.

Domenica sera, Francesca con la K aveva attaccato duramente l’ex stella del Bagaglino, a Live Non è la d’Urso. La Brandi è scoppiata a piangere in diretta tv, per motivi più seri, spiegati, qualche ora dopo, sui social. La showgirl, infatti, è stata minacciata, su Instagram, da un anonimo utente, prendendo di mira anche le figlie:

Credo che questo #GFVIP abbia davvero dato alla testa a molti. Non ho mai visto tanti attacchi e tante offese per cose così futili. In tanti non sanno distinguere un programma televisivo dalla vita reale. Va bene l’ironia, la critica, lo scontro, ma questa roba è da denuncia. pic.twitter.com/KpXPG0ntxC — Trash Italiano (@trash_italiano) November 16, 2020

“Sei una falsa di m….a, prima amore e ciccì con Dayane poi nomini Elisabetta. Tu sei una povera burina coattona che non valorizza chi ti è stata vicina li dentro, vergognatene. Spero Dayane ti sputi in faccia quando saprà la verità. Se ti vedo a Roma ti giuro ti uccido le tue figlie con l’acido muriatico stai attenta perché so dove vivi! Guardati le spalle, sei una battone da 2 soldi quelle gemelle da stuprare”.

Qualche ora fa, la ballerina del ‘Grande Fratello Vip 5’ ha deciso di passare ai fatti denunciando l’ennesimo ‘leone da tastiera’.

