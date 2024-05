Spiacevole episodio subito da Stash, frontman dei The Kolors. Sui social il racconto del cantante e il grande affetto dei suoi seguaci.

Ha destato particolare attenzione l’assenza, negli ultimi giorni, di Stash, frontman dei The Kolors, dai social anche considerando la ormai prossima uscita dell’ultimo lavoro del gruppo. Purtroppo, dietro questa situazione c’è una spiegazione spiacevole che lo stesso ragazzo, ex volto anche di Amici, ha voluto dare i suoi seguaci.

Stash, l’assenza dai social: il motivo

In questi giorni, come detto, Stash, frontman dei The Kolors, era risultato piuttosto assente, anche in considerazione del fatto che il gruppo sta per far uscire un pezzo importante. A spiegare cosa sia accaduto e, quindi, cosa ci sia dietro a questo “silenzio”, è stato il diretto interessato tramite un post condiviso su Instagram.

Purtroppo l’artista ha raccontato di aver subito un furto in casa e di essere stato costretto a concentrarsi su tale vicenda molto spiacevole: “Perdonate l’assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le Forze dell’ordine che sono intervenute tempestivamente. Intanto Karma viaggia nell’aria e sono felice che vi stia piacendo. A presto”, ha scritto il ragazzo.

Le reazioni di amici e fan

Le parole di Stash sono state accolte dai fan e dagli amici con grande stupore e anche un pizzico di preoccupazione. In molti hanno provato a tirargli su il morale giocando con il nome del pezzo Karma, ultimo lavoro del gruppo: “Vedrai che il Karma gira”, “Mi dispiace molto e che ci sia il karma per chi ti ha fatto questo”, si legge in alcuni commenti lasciati sotto al contenuto condiviso dal ragazzo. La speranza è che il cantante e la sua famiglia possano stare bene e che possano tornare alla vita di tutti i giorni mettendosi alla spalle quanto accaduto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG