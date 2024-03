Il noto attore di Squid Game che nella prima serie ha interpretato il giocatore 001 è stato condannato per molestie.

I fan della serie stanno aspettando la seconda stagione, ma in tanti ancora ricorderanno la prima. Stiamo parlando di Squid Game dove, tra i personaggi particolarmente apprezzati c’era il giocatore 001, ovvero il signore anziano. L’uomo, Oh Yeong-su, sarebbe finito a processo per molestie sessuali e, adesso, sarebbe stato condannato.

Squid Game, l’attore anziano condannato

Quella che a tutti gli effetti era stata la star della prima stagione di Squid Game, adesso sta vivendo un vero e proprio incubo a causa, evidentemente, delle sue azioni.

Secondo quanto riferito da diversi organi di stampa, tra cui Fanpage, Oh Yeong-su sarebbe stato condannato per molestie sessuali nei confronti di una collega di teatro. Tale condanna sarebbe arrivata dal tribunale distrettuale di Suwon nella giornata di venerdì 15 marzo.

Da quanto si apprende, l’uomo palpeggiò e tentò di baciare una collega nel 2017. La condanna è arrivata in un momento davvero particolare della carriera dell’uomo che nel 2022 è stato il primo sudcoreano a vincere un Golden Globe come miglior attore non protagonista proprio per la serie Netflix.

La condanna e il futuro nella nota serie

Oh Yeong-su è stato condannato a otto mesi di prigione, con sospensione della pena per due anni. L’attore 79enne è stato anche obbligato a frequentare un corso di 40 ore sulla violenza sessuale.

Stando alle informazioni fin qui raccolte, l’attore, parlando brevemente con dei giornalisti, avrebbe dichiarato l’intenzione di ricorrere in appello.

Sul suo futuro nella serie non ci sono notizie ufficiali ma pare che le scene che lo ritraevano sotto la forma di ricordi sarebbero state cancellate proprio come conseguenze dirette di questa situazione oscura che lo ha coinvolto.

Di seguito anche un post su X che ricorda come l’uomo abbia anche vinto un Golden Globe in carriera:

