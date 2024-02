Mirko Brunetti tornerà nella casa del Grande Fratello per qualche giorno. Ad annunciarlo, Alfonso Signorini.

Mirko Brunetti sta per fare il suo ritorno nella casa del “Grande Fratello”, dove avrà l’occasione di confrontarsi apertamente con Perla Vatiero. La notizia del suo atteso ritorno è stata data dal presentatore, Alfonso Signorini, durante la trentacinquesima puntata del programma.

Il ritorno di Mirko Brunetti

“Mercoledì è San Valentino. E noi potevamo avere un San Valentino senza Mirko che entra in Casa per qualche giorno? – ha annunciato Alfonso Signorini nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri – Finalmente lui e Perla avranno modo di guardarsi e chiarirsi senza orologio“.

Poco prima dell’annuncio, Perla aveva esposto il suo bisogno di ricevere risposte chiare da Mirko, esprimendo il forte desiderio di comprendere le intenzioni del ragazzo nei suoi confronti e se lui la consideri parte del suo futuro.

I fan non vedono l’ora!

NEANCHE IL TEMPO DI RECUPERARE LE ORE DI SONNO DI SANREMO CHE LORO CI PIAZZANO MIRKO E CHI SONO IO PER NON RESTARE INCOLLATA ALLA DIRETTA#perletti #MIRKODENTRO https://t.co/cwkc3sOFix — ✨PERLA 68%✨ (@perlytassssssss) February 12, 2024

Le parole di Perla Vatiero

Perla Vatiero ignora che il giorno di San Valentino avrà l’occasione di rivedere Mirko. Interrogata da Alfonso Signorini sul suo stato d’animo dopo il recente confronto avvenuto in trasmissione, Perla confessa: “In questa settimana ho sentito di più la sua mancanza e il bisogno di avere una risposta“.

“La mia l’ho detta, ma lui non mi ha detto se mi vede nel suo futuro. Se torniamo insieme non lo facciamo solo per frequentarci, dobbiamo vedere se riusciamo ad andare oltre quello che abbiamo vissuto – ha affermato ancora Perla – Non faccio il fidanzamento, se va bene vuol dire che è lui l’uomo della mia vita, ma non posso darmi questa risposta. Dobbiamo viverci fuori“.

Nonostante Perla non sappia ancora dell’imminente incontro con Mirko, ha le idee chiare su ciò che desidera e ciò che vuole evitare per preservare una relazione: “Io vorrei ripartire dal primo anno che abbiamo vissuto insieme solo con due teste più mature“, ha concluso.

