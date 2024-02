Ancora possibili novità nel processo per la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Spunta una possibile lista di presunte amanti.

Sembrano esserci novità importanti sul processo di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Pare che i giudici abbiano intenzione di ascoltare “l’uomo del caffè”, Cristiano Iovino. Ma non solo. Ci sarebbe, ora, una presunta lista di amanti che la conduttrice vorrebbe portare contro l’ex marito.

Ilary Blasi, in tribunale la lista contro Totti

Secondo quanto si apprende da Leggo che cita La Repubblica, i magistrati avrebbero accettato di sentire Cristiano Iovino, ovvero “l’uomo del caffè” con la Blasi. Il ragazzo aveva già fornito pubblicamente la sua versione dei fatti salvo poi tornare sui propri passi e confessare, invece, di aver avuto una “frequentazione intima con Ilary”. Iovino ha raccontato che lui e la conduttrice si vedevano soprattutto a casa sua e che la conoscenza possa essere datata al 2020.

Su queste sue affermazioni, il ragazzo avrebbe anche delle prove.

In questa ottica, la showgirl ha provato a smentire ma, al momento, del polverone che si è creato non si è ben capito cosa sia vero e cosa inventato.

Ecco perché, sempre secondo quanto riportato da Leggo che cita sempre La Repubblica, per difendersi, la Blasi avrebbe in mano un asso. Quale? Una presunta lista di possibili amanti del suo ex, Francesco Totti.

La donna sarebbe pronta a presentare un documento con tutti i nomi al fine di attribuire all’ex la responsabilità della fine del loro matrimonio.

A questo punto non resta che attendere sviluppi e capire se questa “documentazione” in mano alla showgirl verrà davvero presentata e se, soprattutto, verrà ritenuta attendibile.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice:

