Jessica Morlacchi ha rotto il silenzio dopo che lo show di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, è stato cancellato.

Intervistata da SuperGuidaTv la cantante Jessica Morlacchi ha rotto il silenzio sulla cancellazione di Oggi è un altro giorno, lo show condotto da Serena Bortone e di cui lei è stata uno dei cosiddetti “affetti stabili”.

“Sono rimasta basita, senza parole; è stato un programma pulito in cui si parlava di tutto, di cultura, attualità, politica. Sono stati ospitati anche Premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità”, ha dichiarato a SuperGuidaTv.

Jessica Morlacchi: lo sfogo per Oggi è un altro giorno

Jessica Morlacchi ha rotto il silenzio a seguito della cancellazione di Oggi è un altro giorno e si è detta basita a causa di quanto accaduto. L’ex affetto stabile di Serena Bortone ha anche svelato per la prima volta di sperare in futuro di essere scelta come concorrente per Ballando con le Stelle o per qualche reality tv.

“Sono una persona tranquilla ma credo che una convivenza con altre persone possa permettermi di capire meglio chi sono”, ha confidato la cantante, e ancora: “Mi era stato proposto di andare all’Isola dei Famosi ma non mangio pesce(ride)”. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti sono curiosi di sapere se la rivedranno nel piccolo schermo.

