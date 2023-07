Cesara Buonamici ha confermato che sarà la nuova opinionista del GF Vip 8 e ha confessato alcuni retroscena sulla vicenda.

La giornalista Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista del GF Vip 8 e, essendo per lei un ruolo del tutto inedito (in un programma che Mediaset ha finora bollato come trash), lei stessa ha confessato al Corriere della Sera:

“Mi fa molto piacere, l’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace l’idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l’azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi questa opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice”.

Cesara Buonamici al GF Vip 8: la conferma

Cesara Buonamici ha finalmente rotto il silenzio confermando la sua presenza (già chiacchierata da mesi) in merito alla nova edizione del GF Vip condotta da Signorini. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più in merito alla nuova edizione dello show che, secondo i rumor in circolazione, avrà concorrenti vip e nip.

“Torna, ancor più di prima, l’idea di raccontare storie di persone, non necessariamente strane o insolite, nelle quali i più possano riconoscersi. Inoltre questo programma così popolare obbligherà a una grande attenzione, perché nella semplicità si nasconde la complessità, da comprendere e analizzare a beneficio del pubblico”, ha rivelato a tal proposito la nuova opinionista del programma. Sulla questione emergeranno nuovi sviluppi? I fan sono curiosi di saperne di più.

