Miss Claudia di ‘Avanti un altro’ è in dolce attesa. Lei e il fratello di Sonia Bruganelli aspettano il loro primo bebè. L’annuncio.

Una bellissima notizia è arrivata in queste ore e riguarda, in qualche modo, anche Sonia Bruganelli. Infatti, Claudia Ruggeri, Miss Claudia di ‘Avanti un altro’, e il marito Marco, fratello della ex moglie di Bonolis, aspettano il loro primo figlio…

Sonia Bruganelli presto zia: l’annuncio di Claudia Ruggeri

Con un tenerissimo post su Instagram, con tanto di ecografia, la Ruggeri ha comunicato ai tanti seguaci social di essere in dolce attesa. La Miss Claudia di ‘Avanti un altro’ aspetta il suo primo figlio con il marito Marco Bruganelli, fratello della più famosa Sonia che, quindi, diventerà zia.

“Ti aspettiamo”, ha scritto la Ruggeri su Instagram con tanto di foto del nascituro per il quale, ancora, non si conosce il sesso.

Tantissimi i messaggi d’affetto arrivati ai futuri genitori tra cui, appunto, anche quello della futura zia.

La gioia della futura zia

Tra i vari commenti che si sono susseguiti subito dopo l’annuncio di Miss Claudia, come detto, anche quello della futura zia, Sonia. La donna ha scritto: “Amore, zia ti aspetta”. Il tutto accompagnato da una serie di tenere emoticon giocose e affettuose.

Simpatica anche la gag che si è creata con Laura Cremaschi, anche lei firmatasi per il nascituro come “zia”.

Sonia, infatti, ha scherzato con la bellissima Cremaschina rivendicando il ruolo di vera e autentica zia. Un modo giocoso per far capire quanto già sia legata al futuro nipote.

A questo punto non resta che attendere ulteriori dettagli da parte della Ruggeri e di suo marito che, indubbiamente, non vedranno l’ora di poter accogliere il bebè in famiglia dove sarà amato da tutti quanti.

